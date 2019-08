Test: Què saps sobre LaLiga 2019/20?

Com cada estiu, els rumors del mercat dels fitxatges han marcat l'agenda informativa del futbol de Primera divisió. I l'espectacle segueix amb la possible tornada de Neymar a LaLiga. Però també hi ha hagut altres notícies que han sigut portada de molts diaris (i no només dels esportius). Per exemple, la guerra entre Tebas i Rubiales per l'anomenat 'Cas horaris' o la incorporació de noves normatives que ja generen polèmica com la del taló d'Aquil·les.

Si ja estàs enganxat a la temporada 2019/20, tot i que ha arrencat durant les vacances, et proposem aquest test amb 10 preguntes que només pots saber si segueixes l'actualitat i, altres, que formen part de l'hemeroteca de la història del futbol espanyol.

</p><p><noiframe></p><ul id="questions"><li>1. Quin és el fitxatge més car de la temporada? </li><li>2. Quin equip ha gastat més diners en fitxatges? </li><li> 3. I el que menys ha invertit? </li><li>4. Dels equips que juguen aquesta temporada, només n'hi ha un que es va fundar als anys 80. La resta, varen néixer a finals del segle XIX i a principis del XX. Quin és? </li><li>5. Quantes Lligues d'avantatge té el Reial Madrid sobre el FC Barcelona? </li><li>6. Qui és l'entrenador amb més partits a Primera? </li><li>7. Quants gols ha marcat Messi des que va debutar amb el Barça? </li><li>8. Quin rècord de Primera Divisió ostenta Joaquín, jugador del Reial Betis Balompié? </li><li>9. De les següents normatives, quina no s'ha posat en marxa aquesta temporada? </li><li>10. Hi haurà jornada de Lliga el dilluns? </li></ul><p></noiframe>