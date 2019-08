El Reial Madrid insisteix per vestir Neymar de color blanc la pròxima setmana

El Reial Madrid continua insistint en la pugna per endur-se Neymar del París Saint-Germain. L'executiu Juni Calafat, que també ha portat al Madrid jugadors com Lucas Silva o Militao, es trobaria a la capital francesa per intentar tancar l'operació final amb l'avantatge de disposar de diners i jugadors, el que demana el club francès. En aquest sentit, només caldria definir la quanitat final i els futbolistes que marxarien a canvi del brasiler.

Sense considerar l'interès del Barça, l'entitat de Florentino Pérez creu que ho té tot de cara per tancar el fitxatge de Neymar i la seva idea és poder-lo presentar la pròxima setmana.