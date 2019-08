L'Espanyol presenta Corchia i és a punt de tancar l'arribada de Calleri

El lateral francès Sébastien Corchia va ser presentat ahir com a nou jugador de l'Espanyol, cedit pel Sevilla. Segons va explicar, quan va saber de l'interès de l'entitat catalana per fer-se amb el seus serveis, va voler venir. «Vull donar les gràcies a l'Espanyol per la confiança. És una entitat familiar i això m'agrada. Des de la primera vegada que em van dir que l'Espanyol em volia, vaig voler estar aquí», va afirmar el jugador, que es va definir com un lateral la primera funció del qual «és defensar», encara que «també puc jugar una mica més amunt a la banda».

D'altra banda, l'Espanyol estaria a prop de tancar l'arribada del davanter Calleri, cedit pel CD Maldonado d'Uruguai, com a substitut de Borja Iglesias. Aquesta passada temporada va jugar a préstec a l'Alabès i, en l'anterior, amb el Las Palmas. Formaria davantera amb Ferreyra i Wu Lei, titulars en aquest inici de curs.