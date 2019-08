Raset busca un davanter per donar per tancada la plantilla de l'Olot

Aquest cap de setmana comença la Segona B i l'Olot s'estrenarà rebent diumenge a les 6 de la tarda l'Ebre. La pretemporada de l'equip ha estat convulsa a causa de les lesions i les importants baixes que ha patit el conjunt volcànic, i el secretari tècnic, Sergi Raset, ha estat el principal responsable de donar resposta a aquests contratemps. «No ha estat l'estiu que volíem perquè hem perdut jugadors molt importants i hem tingut lesions. Tot i això, la meva valoració del mercat estival de l'Olot és positiva perquè valoro la rapidesa amb la qual hem buscat les solucions». Ara, per acabar de tancar la plantilla, el secretari tècnic cerca un últim davanter. Vol fer un últim esforç per donar més gol a Raúl Garrido, en una temporada especialment il·lusionant.

Aquest estiu han marxat del club jugadors molt importants en els últims èxits de l'Olot com Marc Mas, Alfredo, Xavi Ginard i Ivan Guzmán. Els tres primers han marxat a canvi de diners, fet que Raset valora com a «poc habitual en la categoria i necessari per nosaltres per poder invertir en les noves incorporacions». La resposta de la direcció esportiva olotina a les baixes ha estat firmar per Joel Arimany, Albert Vivancos, Natalio, Kilian Grant i Marc Vito.



Els nous fitxatges

«En Joel és el davanter físic i lluitador que buscàvem, Vivancos ens aportarà equilibri i joc amb pilota al mig del camp, Natalio és un davanter contrastat a la categoria capaç de fer gols, Kilian és una arma ofensiva més per l'equip i Marc Vito és un porter jove capaç de fer competència a Pep Ballesté», valora el secretari tècnic de l'Olot sobre els nous fitxatges.

Tot i això, des del club s'insisteix constantment en el fet que la plantilla no està tancada i que encara estan pendents dels moviments del mercat. L'Olot busca un tercer davanter per complementar Natalio i Joel Arimany, ja que Raset creu que «l'equip ha de mantenir la solidesa defensiva de la temporada passada però ha de fer un pas endavant en la parcel·la ofensiva». El secretari tècnic garrotxí també assegura que mantenen a prova el lateral esquerre gironí Sergi Álamo, que en aquests moments es troba sense equip. «És un gran jugador i nosaltres tenim present aquella gran primera temporada que va fer amb el Peralada. L'últim any no va jugar per culpa de les lesions, però si ell respon i creiem que no hi ha risc pot tenir la possibilitat de formar part de la plantilla de l'Olot», va subratllar.

A la Garrotxa es preparen per un inici de Lliga especialment dur. Els tres primers rivals seran Ebre i Lleida, a casa, i Cornellà, a fora. Amb una plantilla formada un any més, bàsicament, per futbolistes gironins i catalans, l'Olot es posa el repte de consolidar-se definitivament com un clàssic de Segona B i intentar lluitar per les quatre primeres posicions, que porten al play-off.