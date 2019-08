El PSG refusa les ofertes per Neymar

El París Saint Germain (PSG) ha rebutjat les últimes ofertes que li han fet per Neymar el Reial Madrid i el Barcelona per la mateixa raó que ja ho havia fet amb les anteriors: no compleixen amb la condició que s'han fixat per desprendre's d'ell, rebre almenys tant com en va pagar el 2017.

L'Équipe explicava ahir que el PSG ha dit no a la proposta del Madrid, que consistia a canviar l'astre brasiler per un xec de 100 milions d'euros i tres jugadors: Gareth Bale (valorat en 60 milions d'euros), James Rodríguez (50) i Keylor Navas (10).

Per a l'equip de la capital francesa, això no respon al que espera, que és obtenir per Neymar almenys els 222 milions d'euros que van haver d'abonar al Barça per ell el 2017. Sobre l'última proposta del Barcelona, la negativa del PSG va arribar dimecres. El club català esperava aconseguir Neymar cedit aquesta temporada a canvi d'un pagament, i amb una opció de compra. El director esportiu, Leonardo, havia acceptat en la trobada que va mantenir amb representants del Barcelona a París el dia 13 un traspàs que inclogués altres jugadors a canvi, però sempre que integrés un xec d'almenys 100 milions d'euros. De moment Neymar, que té contracte per a tres anys més, segueix a París.