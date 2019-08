Xavier Blasco continua endavant al Campionat d'Europa d'Esquaix

El jugador de la secció d'esquaix del GEIEG Xavier Blasco va debutar ahir al Campionat d'Europa d'Esquaix celebrat a la ciutat austríaca de Viena. El grupista, que disputa la categoria Màster +40, es va desfer del rus Branislav Misovic per tres sets a zero. Avui és el torn d'un altre partit on Blasco es veurà les cares amb l'alemany d'orígens egipcis Armin Hammed, en el partit corresponent de vuitens de final. El grupista ve d'aixecar el títol del campionat de Catalunya d'Esquaix de Primera Categoria celebrat al Centre de Tecnificació Marconi després de guanyar el jugador local Nasi Herms.