La capitalitat del bàsquet català de Figueres 2020, pendent del pavelló

Figueres ha de ser la capital del bàsquet català de l'any 2020. O almenys això es va decidir l'octubre del 2018, quan Ajuntament, Federació i clubs de la ciutat –Adepaf i Escolàpies– ho van fer públic. La cita, segons explica el nou regidor d'Esports del consistori figuerenc, César Barrenechea, «hauria de servir per inaugurar el nou pavelló de la ciutat, i fer coincidir els dos esdeveniments».

Ara bé, més enllà que té «un cost addicional per a l'Ajuntament», diu Barrenechea, «estem acabant d'estudiar amb totes les parts si realment Figueres serà la capital del bàsquet català l'any 2020, perquè si el pavelló no està acabat, no tindria tant sentit fer-ho», afegeix el regidor.

Una cita ja començada

El consistori no pot assegurar si Figueres serà la capital del bàsquet català, «ara per ara, sí», diu Barrenechea. El que sí que és segur és que la cita ja està començada, ja que el novembre del 2018 es van batejar els dos pavellons de la ciutat, acte que va servir per inaugurar de manera més oficial la capitalitat del bàsquet. A més a més, els dos clubs figuerencs ja fa mesos que estan treballant amb aquest tema, que ha de portar Figueres a ser el centre del bàsquet català. Una part d'aquesta feina és l'organització de la setena edició del Torneig Tramuntana, de l'any 2020, ja que aprofitant l'avinentesa, Adepaf i Escolàpies volien ampliar-lo i fer una gran festa de bàsquet altempordanès, no només de categories sèniors, sinó també de base.

Si el projecte ja està començat, la construcció del nou pavelló de figueres encara no. «Ara s'adeqüen el terreny i les línies elèctriques, i calculem que tant l'inici de les obres com del pavelló serà a principis del 2020», explicava Oriol Rabert, president de l'Adepaf, ara fa uns dies.

A temps de canviar

Tot i que els clubs mantenen la fe que se celebri, i que l'Ajuntament ho tingui en ment, César Barrenechea reconeix que «som a temps de canviar la data de la fita; he parlat amb la Fundació del Bàsquet Català i no hi hauria cap problema», afirma.