Valverde té un maldecap a la davantera per rebre el Betis aquest diumenge

El Barcelona inicia el compte enrere per al partit de diumenge en el Camp Nou contra el Betis (21.00 h) esgotat per les baixes que se li comencen a amuntegar en atac, on dilluns a la nit es va saber l'última, la d'Ousmane Dembélé, qui estarà absent durant cinc setmanes.

La lesió de Dembélé portarà cua al Barcelona, perquè el jugador no es va sotmetre als paràmetres preventius que marca l'entitat en el cas d'iniciar-se unes molèsties. Tant és així que, com apuntava ahir en la seva edició electrònica del diari As, el jugador va donar allargues als serveis mèdics del club quan li van insistir en practicar-li una ecografia per veure l'abast de les molèsties que havia manifestat al tram final del partit contra l'Athlètic Club.

Sembla que el futbolista, que ja ha patit cinc lesions des que està al Barcelona, tenia tancat un viatge al Senegal el cap de setmana. Dilluns, es va presentar a l'entrenament i no va donar cap avís fins que en un rondo, segons As, es va resistir de la molèstia davant la incredulitat del tècnic Ernesto Valverde. De nit, i després d'unes proves, el Barcelona va anunciar que Dembélé patia un trencament fibril·lar al bíceps femoral de la cuixa esquerra, i que el deixaria de baixa durant cinc setmanes.

A més de Dembélé, l'uruguaià Luis Suárez també causarà baixa per al partit contra el Betis, com ell mateix va anunciar dilluns a l'arribada a Barcelona després d'un viatge privat durant el cap de setmana. Aquestes dues absències, i el dubte de Messi, deixen molt tocada la davantera blaugrana.