L'hoquei escalfa motors

Girona tornarà a tenir tres equips aquesta temporada en una OK Lliga que estrena sistema de competició i que ha reduït de 16 a 14 el número de participants. Tots tres, Girona, Lloret i Corredor Mató Palafrugell, van començar la setmana passada els entrenaments de pretemporada i es troben escalfant motors per a un curs il·lusionant, en què el principal objectiu serà mantenir la categoria. Abans que aquesta competició arrenqui el proper 21 de setembre, la 15a edició de la Lliga Catalana serà una bona oportunitat per examinar el seu estat de forma. El torneig arrenca divendres amb els partits Barça-Girona (21.00), Caldes-Lloret (21.00) i Lleida-Palafrugell (20.00).

El Girona, després de salvar la categoria gairebé de miracle el curs passat, ha renovat de dalt a baix la plantilla. Només continuen Oriol Garcia, Jaume Llaverola i Marçal Coll. A les ordres de Ramon Benito i Marc Comalat, el tàndem tècnic que liderarà el projecte des de la banqueta, hi han arribat Mangas (Vic), Mendes (Noia), Palacín (Mataró), Josep Hernández (Shum), Pujol (Calafell), Gurri (Arenys) i David Carles (Palafrugell). Tot i que la campanya passada la salvació no es va assegurar fins l'últim partit, al final una carambola de resultats va servir per dur l'equip de nou a Europa, i ara estan a l'espera de conèixer el primer rival en un sorteig que es realitzarà el mes que ve.

El Lloret, per la seva banda, manté Oriol Perarnau a la banqueta, el tècnic que va acabar la temporada passada assolint la permanència. El conjunt selvatà manté el bloc tot i perdre el francès Antoine Le Berre (Vic) i ha incorporat Marc Gómez. Perarnau confia en un equip jove i de la casa i el reforçarà també amb joves de la base que estaran en dinàmica del primer equip.

El Corredor Mató Palafrugell torna a la màxima categoria un any després del descens amb Xavier Garcia Balda d'entrenador i diversos canvis a la plantilla. Les altes són el porter Joel Palacín (GEiEG), Marc Figa i Sergi Canet (Tordera), i les baixes, David Carles (Girona), Ribot i el porter Sergi (Shum). Van començar la pretemporada el 12 d'agost amb la idea de preparar durant sis setmanes l'inici d'una OK Lliga que aquest curs canvia de format. A partir d'ara al final de la lliga regular els equips classificats entre l'1 i el 10 lluitaran pel títol, mentre que des de l'11è fins al 14è ho faran per evitar el descens.



La Lliga Catalana

L'Hoquei Lliga Catalana, organitzada conjuntament per l'Associació de Clubs d'Hoquei Patins (ACHP) i la Federació Catalana de Patinatge (FCP), arrenca aquest divendres 23 d'agost amb els 13 equips catalans de l'OK Lliga distribuïts en una fase inicial en 4 grups formats per 3 o 4 equips cadascun, en format de lliga regular de tres jornades a una sola volta. El Girona juga al grup A amb Barça i Calafell; el Lloret ho fa al C amb Noia i Caldes, mentre que el Palafrugell ha quedat situat al D amb Igualada, Lleida i Taradell com a rivals.

Els dos primers classificats de cada grup jugaran els quarts de final entre el 2 i el 3 de setembre. Les semifinals estan programades per al dia 6 i la final, per al diumenge 8. Tots els partits d'aquesta segona fase es jugaran al pavelló olímpic de Vic. El Barça és el vigent campió de la competició.

Una vegada superada la pretemporada, els tres gironins tindran una exigent primera jornada d'OK Lliga el proper 21 de setembre. Girona-Reus, Lloret-Noia i Vic-Corredor Mató Palafrugell són els duels per a l'estrena. El primer derbi serà matiner: a la jornada 2 el Palafrugell rebrà el Lloret (28 de setembre).