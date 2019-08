El Bàsquet Girona completa l'«staff»

El grup responsable de la part logística i esportiva del sènior del Bàsquet Girona ja està totalment tancat. A finals de la temporada passada es va anunciar la continuïtat d'Àlex Formento en la figura d'entrenador, càrrec que comparteix amb les tasques de director esportiu. Després, es van fer oficials les incorporacions d'Arnau Sacot i Miquel Fuentes des de la base del club com a responsables de la preparació física i la funció de delegat, respectivament.

Als tres membres acordats, s'hi afegeixen dues persones més que duran a terme la mateixa tasca a la base. Es tracta del doctor Jordi Sitjà en la vessant mèdica i Sergi Juanola en la de fisioteràpia. D'aquesta manera, queda configurat l' staff tècnic del sènior pel nou curs, que tornarà a competir per segona campanya seguida a la LEB Plata, la tercera categoria del bàsquet espanyol. De moment, la plantilla està formada per nou jugadors (faltaria una darrera incorporació per tancar el joc interior).

El Bàsquet Girona té previst començar els entrenaments de pretemporada avui, a les ordres de Formento. Abans que arrenqui la competició oficial contra el Menorca a Fontajau el 22 de setembre, ja han concretat un amistós a Quart (28 d'agost) i també disputaran la Lliga Catalana LEB en un grup on també hi són l'Hospitalet i el Lleida entre els dies 8 i 10 de setembre.