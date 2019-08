El Barça femení aterra amb totes les figures a Palamós

La davantera noruega Caroline Hansen (Wolfsburg) està considerada com una de les 10 millors futbolistes del món. Demà se l'espera al Nou Estadi de Palamós liderant un Barça femení que surt, al costat de l'Espanyol, com a favorit per apuntar-se el títol de la Copa Catalunya. Les blaugranes disputaran la segona semifinal a 2/4 de 9 del vespre contra el Seagull de Badalona, i abans hauran jugat l'AEM Lleida i l'Espanyol (18.00). La final, on està prevista l'assistència del president de la Generalitat, Quim Torra, i del president del Parlament, Roger Torrent, també a Palamós, es jugarà dissabte a 2/4 de 9, en tots els casos, amb l'entrada gratuïta.

El millor futbol femení català arriba entre demà i dissabte al Nou Estadi. El Barça, que la temporada passada va ser segon a la Lliga, per darrere l'Atlètic, i finalista de la Lliga de Campions (va caure a la final contra l'Olympique per 4-1), ha reforçat encara més la plantilla i a banda de Hansen, ha recuperat Jennifer Hermoso (Atlètic). L'equip que entrena Lluís Cortés també proposa l'atratiu de veure en acció les gironines Laia Codina i Melanie Serrano, i probablement també viatjarà fins a Palamós la jove portera de Sils Laura Coronado, que amb només 15 anys està fent la pretemporada amb el primer equip.

Barça i Espanyol, com a representants de la Primera divisió, són els favorits per jugar la final. El tècnic espanyolista és l'exjugador del Girona i exentrenador del Llagostera B, Salvador Jaspe.

Dissabte, abans de la final, a Palamós es posarà en joc el títol de la Copa Catalunya Amateur (18.00 h) entre el Parets, botxí a semifinals de l'Empuriabrava Castelló, i el Cubelles, que es va desfer de l'Sporting Gavà. L'entrada també serà gratuïta.