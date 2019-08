La delegació d'Oncolliga de Vilajuïga, Pedret i Marzà i Palau-Saverdera va recaptar 1.004,30 euros durant l'11a edició de la Baixada a peu des de Mas Ventós amb la Lluna plena. Aquesta va tenir lloc el passat divendres, i va reunir un total de 190 persones. L'organització agraeix la col·laboració dels inscrits per la seva aportació benèfica, i per fer un any més que aquest acte solidari sigui una festa.