El Barça cedeix a Coutinho al Bayern per 8,5 milions

El FC Barcelona acaba de confirmar la cessió del seu jugador Philippe Coutinho al Bayern de Munic, equip que pagarà per l'any en préstec 8,5 milions d'euros a l'entitat blaugrana, a més de fer-se càrrec de la fitxa del jugador.

Així mateix, l'acord estableix que es preveu una opció de compra a final de la temporada pel muntant de 120 milions d'euros.

"El FC Barcelona expressa públicament el seu agraïment a Philippe Coutinho pel seu compromís i la seva dedicació i li desitja molta sort en aquesta nova etapa", assenyala el comunicat emès pel FC Barcelona.

Coutinho ja no va participar en el partit de divendres contra l'Athletic Club i va veure el partit des de la graderia.

Després d'haver aparegut com a peça de canvi per abaratir el possible fitxatge de Neymar pel Barcelona, ??finalment la seva sortida serà cap a Alemanya per jugar a la Bundesliga.

L'internacional brasiler va viatjar ahir diumenge un avió per viatjar a Munic, on ja va visitar les instal·lacions del Bayern.

Coutinho va arribar al Barcelona en el mercat d'hivern de fa dues temporades, convertint-se en la contractació més cara del club, després de desemborsar el Barcelona 120 milions d'euros per adquirir els seus drets del Liverpool, fitxatge que a més tenia 40 milions en forma de variables.

Tot i tractar-se d'un jugador de nivell contrastat, el seu trànsit pel Barcelona no pot descriure més que com un fracàs, encara que sobre el grau de culpa molts apunten que té més d'un propietari, ja que Coutinho ha jugat a un sistema al qual li ha costat adaptar-se i, a més, moltes vegades ho ha fet fora de la seva posició natural, que és la d'interior.

El cas és que Coutinho ha deixat de ser història del Barcelona i sobre ell pesarà que el fitxatge més car de la història del club va passar sense pena ni glòria en la temporada i mitja que va jugar com a blaugrana després d'arribar al club per un preu desorbitat i, sobretot, assenyalat com el substitut d'Andrés Iniesta, una responsabilitat que li va pesar. A més, és un jugador amb un perfil diferent.

Abandona el Barcelona després d'haver jugat 76 partits, en els quals ha marcat 21 gols (13 a la Lliga, 5 a la Copa i 3 a la Lliga de Campions).

Tot i tractar-se d'un jugador reservat, va arribar a explotar un dia contra els que li xiulaven al Camp Nou, en el partit contra el Manchester United, en no celebrar un gol i tapar-se les orelles amb els dits en senyal de protesta, el que va fer enfadar encara més als seus crítics.

Dies després, va justificar que el gest l'havia dirigit a la premsa. No obstant això, a partir d'aquest abril de 2019 estava cantat que Coutinho no seguiria al Barça.

Amb aquesta sortida de Coutinho, el Barcelona s'ha desprès aquest estiu de més de mitja dotzena de jugadors, alguns d'ells per finalització de contracte i altres amb traspàs, com el cas d'André Gomes (Everton, 25 milions d'euros), Denis Suárez (Celta, 13 milions), Emerson (Betis, 6 milions), Jerper Cillessen (València, 35 milions) i Malcon (Zenit Sant Petersburg, 40 milions).

A ells se suma també Paco Alcácer, per qui el Borussia Dortmund va executar el novembre passat una clàusula de compra per 21 milions d'euros.

Els futbolistes que han partit per finalització de contracte són Murillo (València), Boateng (Sassuolo) i Vermaelen (Vissel Kobe), mentre que Marc Cucurella ha estat cedit al Getafe.