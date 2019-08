Sis debutants a l'inze més gumbi i samusainz sadf dsaf safd safsafd

«Mantenir la porteria a zero et permet créixer com a equip i sumar», és una màxima el Girona porten 123 dies sense veure guanyar el seu equip a casa a la Lliga. De la darrera victòria com a local del Girona ja en fa quatre mesos, perquè va ser el 27 d'octubre contra el Rayo Vallecano (2-1). Entremig, el Girona va guanyar un partit de Copa (contra l'Alabès, el 5 de desembre, 2-1). Però en Lliga el Girona està molt encallat a casa i només aconsegueix victòries lluny de l'estadi, com la de setmana passada al Santiago Bernabéu (1-2) o les ja més llunyanes del mes de novembre als camps del València i de l'Espanyol.

Anant al detall d'aquests quatre mesos sense guanyar en Lliga a Montilivi, seran gairebé quatre i mig quan arribi el següent el diumenge 10 de març davant del València. Es veu que el