El Sevilla amarga l'estrena del nou Espanyol de David Gallego

Els gols de Reguilón, a la primera meitat, i de Nolito, a la vora del final, van amargar ahir l'estrena de l'Espanyol a LaLliga davant la seva afició. Als de David Gallego els va faltar alguna cosa més per aspirar a tombar els andalusos, que van demostrar molt encert ofensiu.

La pilota va ser del Sevilla en els primers compassos del partit. Reguilón va amenaçar en diverses ocasions la porteria de Diego López, sense que hi hagués una resposta clara per part dels locals. Els visitants dificultaven la circulació. Només un tímid cop de cap de Wu Lei va inquietar Vaclik.

A partir del primer quart d'hora, l'Espanyol va ensenyar més les urpes. Diversos córners van buscar a Ferreyra, sense èxit. Els de Lopetegui no havien baixat el llistó i en el 20 Navas examinava els reflexos de Diego López des de la banda dreta. Quan el pols es decantava cap al costat de l'amfitrió, el Sevilla es va endur el premi. En els minuts finals de la primera part l'equip de Lopetegui va pressionar com mai i va fer el 0-1 a la vora del descans. Reguilón va aprofitar un rebuig de Diego López, que va aclarir una rematada de De Jong, i va marcar.

A la represa, el partit va pujar les seves revolucions. Tots dos conjunts buscaven el gol i, finalment, l'Espanyol va semblar emportar-se la millor part. Al minut 55, el col·legiat va assenyalar penal per una suposada mà de Diego Carlos, tot i que finalment ho va desestimar en consultar el VAR.

David Gallego va buscar solucions a la banqueta per desencallar el partit i va donar entrada a Darder, especialista en la circulació de la pilota. Els periquitos van mostrar més desimboltura, però estaven més desprotegits darrere. I el Sevilla no tenia intenció de replegar-se i viure de rendes. L'entrenador local va modificar el seu esquema tàctic inicial a un de més ofensiu, amb tres centrals, buscant l'empat. El final del duel s'acostava i el guió es mantenia. Nolito, al minut 86, deixava asseguts els dos centrals de l'Espanyol i va definir amb facilitat el 0-2 per firmar la sentència.