El juvenil B del Girona va acabar en setena posició del prestigiós Torneig The Cup, que reunia 8 equips del més alt nivell a Sant Pol de Mar. A la primera fase, els blanc-i-vermells –enquadrats al grup B– van perdre contra el FC Barcelona (1-4), el Real Betis (0-2) i el Sagan Tosu japonès (0-1). Ahir no van donar opció a l'Atlètic Club Sant Pol, els amfitrions, als quals van derrotar per un contundent 8-0.