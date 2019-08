Coutinho ja és a Alemanya

El brasiler Philippe Coutinho, encara futbolista del Barcelona, jugarà aquesta temporada cedit al Bayern Munic, tot i que l'acord encara no està tancat i s'espera que es firmi aquest dilluns. Coutinho ja està a Alemanya, on ha passat la revisió mèdica amb el club bavarès.

L'acord encara no està ratificat, però tot apunta a que aquest dilluns, o demà com a màxim, el brasiler ja podrà ser presentat com nou jugador del Bayern. L'assumpte està en aquests moments encallat en la redacció dels nous contractes.

Coutinho no va participar en el partit de divendres contra l'Athlètic Club i va veure'l des de la graderia. Després d'haver aparegut com peça de canvi per abaratir el possible fitxatge de Neymar pel Barcelona, finalment la seva sortida serà cap a Alemanya per jugar en la Bundesliga.

L'internacional brasiler va agafar ahir al matí un avió per viatjar a Munic, on ja va visitar les instal·lacions del Bayern. Les xifres que apunten algunes fonts són que el Barcelona rebrà 8,5 milions d'euros per la cessió i que el Bayern es reserva una opció de compra al final de la temporada per 120 milions d'euros.

Coutinho va arribar al Barcelona en el mercat d'hivern de fa dues temporades, convertint-se en la contractació més cara del club, després de desemborsar el Barcelona 120 milions d'euros per adquirir els seus drets del Liverpool, fitxatge que a més tenia 40 milions en forma de variables. Malgrat tractar-se d'un jugador de nivell contrastat, mai ha convençut.