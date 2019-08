Luis Suárez, lesionat al soli de la cama dreta

El davanter uruguaià del Barça Luis Suárez, que aquest divendres va haver d'abandonar el partit contra l'Athletic a San Mamés, té «una lesió muscular al soli de la cama dreta», va informar el club blaugrana. «Les proves realitzades aquest matí al jugador del primer equip Luis Suárez han confirmat que té una lesió muscular al soli de la cama dreta. L'evolució marcarà la seva disponibilitat», explica l'informe mèdic publicat pel club. Suárez va haver d'abandonar el terreny de joc per lesió al cap de 37 minuts i va ser substituït per Rafinha.

A l'espera de les proves mèdiques, el seleccionador de l'Uruguai, Óscar Washington Tabárez, va convocar ahir a la nit Luis Suárez per als partits amistosos contra Costa Rica i els Estats Units que es jugaran el 6 i 10 de setembre, respectivament.



Coutinho, cap al Bayern

El Bayern de Munic va confirmar l'arribada de Philippe Coutinho com a cedit a última hora de la nit de divendres. «És un jugador de primera classe. Volíem un jugador que millorés el nostre potencial ofensiu amb la seva qualitat tècnica», va comentar Karl-Heinz Rummenigge, president de la junta directiva, després del partit inaugural de la 57a temporada de la Bundeslliga. «El tindrem en qualitat de cedit durant un any i després ens reservem una opció de compra», va detallar. Per part seva, el director esportiu de l'actual campió alemany, Hasan Salihadmizic, també va elogiar el reforç. «Amb aquest jugador, oferim als nostres afeccionats una cosa espectacular», va advertir.