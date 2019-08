Un golàs d'Aduriz dóna la victòria a l'Athletic en el partit inaugural

Un golàs d'Aritz Aduriz en el minut 89 de partit ha donat la victòria a l'Athletic Club sobre el Barcelona (1-0) en el partit inaugural de Laliga Santander 2019-2020, a San Mamés.

El davanter de l'equip basc-, que feia tot just un minut que havia entrat al terreny de joc substituint a Iñaki Williams, ha enganxat una espectacular rematada de xilena després d'una centrada des de la banda dreta d'Ander Capa que ha servit a l'Athletic per derrotar el vigent campió.

El Barça, per la seva banda, ha estavellat dues pilotes als pals a la primera meitat. El primer a través de Luis Suárez, al minut 32, i el segon, al 43 per mediació de Rafinha, que acabava de substituir l'uruguaià, lesionat, i que ha acabat al travesser després de ser desviat per Unai Simón.

Després del descans, el Barça pràcticament ha monopolitzta la pilota, però sense crear gairebé perill sobre la porteria local excepte en un parell d'accions de Rafinha, el jugador més destacat del conjunt blaugrana.