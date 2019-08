El Bordils juga el primer amistós de pretemporada a la pista del Thuir

Encara queda prop d'un mes per al proper 14 de setembre, dia en què l'Handbol Bordils inaugurarà el seu setè curs consecutiu a la Divisió d'Honor Plata al Blanc-i-Verd contra l'Antequera. Abans, però, l'equip que torna a entrenar Pau Campos té previst dur a terme la pertinent pretemporada per arribar a l'inici de la competició en el millor estat físic i mental possible. Si fa uns dies encetava els entrenaments, avui li arriba el torn al primer amistós de preparació. Serà aquesta tarda, a partir de les quatre. El rival, l'HBC Tuir francès, un conjunt que milita a la tercera categoria del seu país i que juga molt a prop de Perpinyà. Equip on hi va jugar Esteve Ferrer, que de nou forma part d'un Bordils que ha perdut Sergi Mach (Alarcos), Uri Márquez i Marc Combis.