Aduriz amarga l'estrena d'un Barça sense pólvora

Mal debut, el del Barça a la Lliga. El vigent campió ha començat la defensa del títol amb el peu esquerre, després de perdre anit a Bilbao, oferint una pobra imatge i caient per la mínima. Un gran gol d'Aritz Aduriz a les acaballes va ser suficient per decidir el matx. Sense Messi, i perdent Luis Suárez a la primera meitat per culpa d'una lesió muscular, el conjunt d'Ernesto Valverde pràcticament no va tenir pólvora en atac. Va tenir la pilota en moltes ocasions i fins i tot va estavellar dues pilotes a la fusta, però va acabar badant en els moments decisius, deixant escapar els tres primers punts en joc.

Va ser Aduriz el botxí. El veterà davanter, que viu la seva última temporada en actiu després d'anunciar fa pocs dies que l'any vinent penjarà les botes. Suplent, va entrar per Iñaki Williams al minut 88. Un sospir després va engaltar la pilota amb una rematada acrobàtica que va sorprendre Ter Stegen. L'alemany poc hi va poder fer. Ja havia aparegut prou, sobretot al primer temps. Perquè l'Athletic va començar millor. Més insistent, intens i contundent. No pas el Barça, amb homes teòricament importants com Rakitic i Busquets d'inici a la banqueta. Valverde va apostar per un mig del camp format per De Jong, Aleñá i Sergi Roberto. Una decisió que no va donar massa bon resultat perquè van ser els de casa els que van gaudir de més i millors oportunitats per començar. Però va aparèixer Ter Stegen per refusar un xut llunyà i evitar que Iñaki Williams completés la seva cursa en solitari enviant la pilota al fons de la porteria.

Al llindar de la mitja hora, Luis Suárez va aprofitar una arriscada passada enrere per fer-se amb la pilota i provar-ho davant Unai Simón, però va estavellar l'esfèrica al pal. Instants després era substituït per Rafinha. El davanter uruguaià pateix una lesió muscular a la seva cama dreta i avui se li faran més proves per conèixer amb exactitud quin és el seu abast. Precisament Rafinha, un dels millors del conjunt blaugrana, va enviar una altra pilota al pal abans del descans. Aquest cop al travesser.

Al segon temps, la pilota va ser pel Barça, que tot i fer-se amb la possessió no va protagonitzar massa accions de perill. Fins que va entrar Aduriz, ja al tram final, per decantar la balança. Griezmann, titular, va passar desapercebut. Tres quarts del mateix va passar amb Dembélé, inèdit en les accions d'atac.