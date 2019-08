Messi es perdrà l'estrena a Lliga, mentre que De Jong i Todibo reapareixen

El migcampista Frenkie de Jong i el defensa Jean Claire Todibo van tornar a exercitar-se ahir amb el grup després de fer dimarts treball específic al marge dels seus companys. El tècnic del Barça, Ernesto Valverde, va dirigir una sessió a la Ciutat Esportiva Joan Gamper amb tots els disponibles del primer equip i els futbolistes del filial Iñaki Peña, Riqui Puig i Abel Ruiz. El davanter Leo Messi, que es va lesionar en el soli de la cama dreta fa nou dies, en el seu primer entrenament de pretemporada, segueix amb el seu procés de recuperació. Les especulacions apuntaven que l'argentí podria gaudir de minuts contra l'Athlètic de Bilbao a San Mamés (demà a les 9 del vespre/Movistar LaLiga TV). No obstant això, ahir, des de RAC-1, es va anunciar que el capità blaugrana no s'hauria recuperat al cent per cent de la seva lesió, que l'ha tingut apartat durant tota la pretemporada, i es perdria l'estrena a la Lliga del Barça per evitar qualsevol possible recaiguda.