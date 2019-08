El Barça obre LaLliga sense Messi a San Mamés

LaLiga 2019-2020 arrenca aquesta nit (21.00) a San Mamés amb un clàssic entre els dos primers campions per celebrar els 90 anys de la competició però sense la festa que inicialment estava preparada per això i, el que és pitjor, sense Leo Messi, un dels majors motius d'alegria que té el món del futbol en l'última dècada i mitja. Amb motiu del 90è aniversari del torneig, estava prevista una festa sense estar-se de res a La Catedral, però la disputa pels horaris entre LaLiga i la Federació, que ha arribat a la Justícia i va sumir en la incertesa la data d'aquest partit inicial, va obligar a suspendre-la.

L'absència de Messi per la lesió al soli que li ha fet perdre la pretemporada ja la va confirmar Valverde a la prèvia, admetent que «no arriscarem amb cap jugador i menys amb Leo. Esperarem una mica». Sense ell, les mirades se les enduran, avui, altres futbolistes. El Barcelona incorpora al seu nou projecte dos jugadors que ofereixen tot un aval perquè l'equip es mantingui com un dels aspirants al títol, com són el francès Antoine Griezmann i l'holandès Frenkie de Jong.

En aquest debut, Ter Stegen tornarà a ser el porter titular, i més quan el nou fitxatge, el brasiler Neto, està de baixa per una operació a la mà. Aquest curs sembla que Valverde farà una aposta decidida pel portuguès Semedo al lateral dret, i tant és així que el Barcelona l'ha descartat en tantes operacions de traspàs en les quals ha sortit el jove jugador aquest estiu. Lenglet es presenta com la parella de Piqué en l'eix defensiu, ja que Samuel Umtiti no sembla haver millorat el nivell del seu compatriota, i un curs més arrencarà com a recanvi. Al mig del camp és on Valverde compta amb més opcions, a les quals s'ha afegit Sergi Roberto. En atac, el trident dels blaugranes el formaran Dembélé, Luis Suárez i Griezmann.

A l'Athlètic, no hi serà Aduriz però sí el veloç Iñaki Williams, ja indiscutible estrella blanc-i-vermella després de renovar fins al 2018 amb una clàusula de 135 milions d'euros. Raúl García i Iker Muniain es presumeixen com els seus grans aliats. Gaizka Garitano, de nou a la banqueta després del seu miracle de la temporada passada, en la qual no només va salvar un equip a la deriva sinó que va estar fins al final lluitant per Europa, sembla que no podrà comptar amb Iñigo Martínez, Iñigo Còrdova i Ibai Gómez. I és baixa segura Iñigo Lekue.



El retorn de Neymar

A Valverde també li van preguntar pel serial Neymar. El tècnic va tirar pilotes fora. «Jo estic al marge de totes aquestes qüestions. Em centro en l'equip i els jugadors que tinc per afrontar aquest partit. No penso en jugadors d'altres equips. Neymar és del PSG i ja veurem què és el que passa, però no puc dir res sobre això», va assegurar.

«No estic pensant en això. Estic pensant en el partit i en preparar-lo amb els jugadors que tinc. No que vingui algú més», va afegir un Valverde que preferiria tenir ja la plantilla tancada. «És un inconvenient perquè no és el més lògic. El normal seria que quan comenci la lliga el mercat s'aturi. Ara hi ha 15 dies d'incertesa, quan respires és quan està tancat l'equip».