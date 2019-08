La Supercopa d'handbol s'emetrà pel canal de Youtube de la Federació

Durant els dies 18, 20 i 21 es duran a terme les semifinals de la Supercopa de Catalunya Femenina i Masculina 2019. Tots els partits de semifinals seran retransmesos, per streaming, pel Canal Youtube de la Federació Catalana. En l'apartat masculí diumenge el Sarrià rebrà el Granollers, de la Lliga Asobal, al seu pavelló (19.00). El dimarts 20 es jugarà l'altra semifinal entre La Roca i el Barça. Els dos guanyadors es jugaran el títol el divendres 23 al pavelló de Les Comes d'Igualada, que serà la seu de les finals tant en categoria masculina com en femenina.