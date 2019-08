El Girona inicia la setmana que ve la pretemporada

El Bàsquet Girona iniciarà la setmana que ve els entrenaments de pretemporada a Fontajau. A falta de concretar el dia, la idea del tècnic i director esportiu Àlex Formento és treballar ja amb els nou jugadors que tenen contractats. Dos, Cosialls i Sergi Costa, continuen de la temporada passada. La resta, tot són cares noves, començant per la del base Albert Sàbat, el fitxatge més destacat de l'equip presidit per Marc Gasol. El Girona, en la seva segona temporada a LEB Plata, torna a sortir com un dels aspirants a l'ascens, tot i que el projecte està basat en un equip molt jove. La resta de la plantilla està formada per Menno Dijkstra, Antonio Horster, Anthony Cambo, Màxim Esteban, Gerard Sevillano i Víctor Moreno. A Formento li faltaria un darrer fitxatge per completar la nòmina del joc interior.

De moment el Bàsquet Girona només té concretat un partit amistós, contra el Quart de la Lliga EBA, al seu pavelló, el proper dimecres 28 d'agost, en el marc del primer trofeu Germans Cruz (l'entrada al pavelló serà gratuïta). L'equip de Formento també disputarà la Lliga Catalana LEB abans de debutar a la lliga de LEB Plata el 22 de setembre a Fontajau contra el Menorca. Els gironins han quedat ubicats al grup 1 amb el Lleida i l'Hospitalet, amb qui s'enfrontaran entre el 8 i el 10 de setembre. Els dos primers classificats de cada grup accediran a la Final a Quatre, que tindrà lloc el dissabte 14 i el diumenge 15 de setembre, en seu i hora per determinar. Paral·lelament el club continua amb la seva campanya per captar abonats, amb la idea de posar color a la grada de Fontajau. Els carnets tenen un preu de sortida de 60 euros però hi ha descomptes en funció d'edats i si s'és soci de l'Uni o el Girona FC.