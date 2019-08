Els clubs de Primera i Segona acorden lluitar als tribunals per jugar els dilluns

No negociaran amb la Federació i lluitaran per mantenir una competència que entenen com a seva, la de posar els horaris dels partits, als tribunals. Això és el que van acordar ahir els clubs de Primera i Segona Divisió, per unanimitat, en l'Assemblea Extraordinària de La Lliga, donant resposta negativa a la proposta que els havia fet l'ens presidit per Rubiales per l'ampliació de les jornades més enllà dels dissabtes i els diumenges. L'advocat Ricard Capdevila va ser el representant del Girona en la trobada, on els clubs van mostrar la seva preocupació per la possibilitat que trontollin els contractes televisius.