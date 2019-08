Setena posició per a Guerrero en 800 metres en els europeus per seleccions

Amb una marca de 2:02.47, Esther Guerrero va tornar a córrer ahir la prova dels 800 en el Campionat d'Europa de Seleccions que s'està disputant a Bydgozcz (Polònia). Guerrero va ser setena per darrere de la francesa Renelle Lamote (guanyadora amb 2:01.21, i de Shelayna Oska-Clarke (Anglaterra), Crhistina Hering (Alemanya), Sara Kuivisto (Finlàndia), Nataliya Pryschepa (Ucraïna) i Anna Sabat (Polònia).

A manca de poques setmanes perquè s'acabi el termini, Esther Guerrero continua buscant la marca mínima per anar al Mundial de Doha tant en els 800 com en els 1.500 metres, dues proves que ha compaginat al llarg de l'any. Les dues mínimes, 2:00.60 en els 800 i 4:06.50 en els 1.5000, estan molt a prop de les marques amb què ha corregut Esther Guerrero aquest any.

En canvi, en els 1.50o metres masculins, el palamosí Adel Mechaal va aconseguir baixar dels 3:36.00 de la mínim a principi d'estiu i té el bitllet assegurat per anar a Doha.