Jofre Cullell acaba tercer a Lenzerheide

El ciclisme gironí està de celebració, i no és per a menys. I és que el ciclista de Santa Coloma de Farners Jofre Cullell no para de col·leccionar èxits per allà on va amb la seva bicicleta. Ahir va ser el darrer.

La ciutat suïssa de Lenzerheide va ser ahir la seu de la sisena prova del Mundial de mountain bike XCO, on els millors esportistes d'aquesta modalitat es van reunir. Un d'aquests va ser el gironí, Jofre Cullel que va acabar tercer en categoria sub23 en la darrera cursa de la jornada a Suïssa. Una prova que va servir per tancar el calendari europeu de la temporada de mountain bike. Cullel, que aconsegueix el tercer podi de la temporada de la copa del món d'XCO, va acabar a mig minut dels dos ciclistes que van finalitzar per davant d'ell. El primer classificat va ser l'amfitrió, Filippo Colombo, que va acabar segon la setmana passada a la prova italiana a Val di Sole, i el segon va ser el romanès Vlad Dascalu. Aquest últim, que entrena durant tota la temporada a la comunitat autònoma de La Rioja, és el clar dominador de la general del mundial on la encapçala després de ser el clar triomfador de les darreres proves. De fet, tant Colombo com Dascalu, es van jugar el triomf a l'sprint final després d'una cursa molt igualada. Ambdós ciclistes, que són els clars dominadors de la categoria sub23, es jugaran el ser el vencedor en una categoria que deixaran enrere la temporada vinent. Pel que fa el gironí, Cullell és tercer a la classificació general en categoria sub-23, on té pensat romandre un total de quatre temporades.

Acabat l'any a Europa, el de Santa Coloma de Farners té posada la mirada en el Mundial de Canadà i a la darrera prova de la Copa del Món dels Estats Units.