Dovizioso treu la victòria a Marc Márquez en l'últim revolt del Gran Premi d'Àustria

Victòria de l'italià Andrea Dovizioso, al Gran Premi d'Àustria de motociclisme. Un país que es resisteix al català Marc Márquez, on encara no ha guanyat.

L'inici de la cursa va estar marcada pel primer cara a cara entre Marc i Andrea, on a la mateixa sortida es van posar en paral·lel. Tot i això, l'italià va poder col·locar-se en segona posició mentre que el lleidetà era cinquè. Una posició que havia d'abandonar per intentar poder sumar punts de cares a la classificació general. I així va ser, Màrquez primer va superar Miller, una acció que va fer que Dovizioso pogués avançar Quartararo per posicionar-se com a primer. Amb la caiguda de Miller, el lleidatà va poder apropar-se a Dovi. I així ho va fer, primer el va atacar i després va haver-hi tres avançaments entre ambdós. Fins que el català va poder afiançar-se al capdavant de la cursa esperant que l'italià no pogués avançar-lo en el que restava. Per això, Márquez va estar durant unes quantes voltes estudiant el seu rival i sense forçar fins que a l'última corva del traçat, Dovizioso va trobar un espai per avançar el català. Amb aquesta victòria, Dovizioso ja treu 58 punts al lleidatà. Pel que fa a Viñales, el gironí va finalitzar en cinquena posició.