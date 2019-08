Es desploma part de la coberta de l'estadi de l'AZ Alkmaar

L'estadi de l'AZ Alkmaar holandès va haver de ser clausurat després del derrumbament parcial de la seva coberta, un incident que no va produir ferits, segons ha confirmat el club neerlandès.

El Consell holandès per a la seguretat (OVH) decidirà com procedir a la reunió que tindrà lloc aquest dilluns després d'una àmplia investigació, ha informat l'emissora nacional ENS.

Dissabte, l'AZ Alkmaar va tuitejar una imatge del sostre ensorrat que mostrava que un tros d'uns 20 metres havia caigut sobre els seients de sota. Ningú va resultar ferit en l'incident.

"No vull avançar-me als esdeveniments, però l'estadi només es podrà tornar a fer servir quan sigui segur", va dir Robert Eenhorn, director de l'AZ Alkmaar, a ENS.

El proper partit, de fase prèvia per a l'Europa League contra el Mariupol, està programat per a aquest dijous. El AFAS Stadium es va inaugurar el 2006 i, segons ENS, tenia 1.700 panells solars instal·lats al sostre. No se sap si això va contribuir al col·lapse pels forts vents aquesta setmana.