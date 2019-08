El PSG reconeix que les negociacions per Neymar estan "avançades"

El director esportiu del Paris Saint-Germain, Leonardo Nascimento de Araújo, ha confirmat que les negociacions per a la sortida de Neymar de l'equip estan "més avançades que abans", encara que no ha desvetllat si l'entitat està parlant amb el FC Barcelona, amb el Reial Madrid o amb els dos, tot en un dia en el qual el davanter brasiler no ha estat inclòs en la convocatòria per enfrontar-se al Nimes en el començament de la Ligue 1.

"Les negociacions estan més avançades que abans", ha assenyalat davant els mitjans de comunicació, reconeixent per primera vegada que el club francès està obert a desfer-se del brasiler.

Per la seva banda, l'entrenador del PSG, Thomas Tuchel, ha explicat que el davanter no havia acabat l'entrenament d'aquest dissabte "a causa d'un cop" al turmell. D'aquesta manera, l'ha descartat per a la llista de convocats per al duel de la primera jornada de la Ligue 1 d'aquest diumenge davant el Nimes.