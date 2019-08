La solidesa de l'Olot és suficient per frenar l'Osca

L'Olot tenia ahir una dura prova davant l'Osca, equip de Segona A. Els de Garrido necessitaven pujar una mica els ànims després de l'eliminació de la Copa Catalunya davant l'Horta (3 a 1) i la derrota de dimarts contra el Palamós (2 a 1). L'equip no va brillar, però va sobreviure al domini imperant dels aragonesos i va esgarrapar un empat de mèrit.

L'Osca va sortir al Municipal a mostrar la clara idea de joc del seu entrenador, Míchel Sánchez: tenir l'esfèrica i arribar a zones perilloses a través de madurar la jugada i combinar en curt. Els olotins es van veure sotmesos i gairebé no van poder dur a terme el seu joc, també basat en la possessió. La primera ocasió del partit no va arribar fins al minut 14, quan Mosquera va llançar una falta des de la frontal que va aturar sense problemes Pep Ballesté. L'única oportunitat dels garrotxins en el primer temps la va tenir Natalio. El valencià va estar a punt d'aprofitar un mal refús d'Arnedillo, però no va connectar bé amb la pilota i el porter visitant va agafar l'esfèrica. L'ocasió més clara dels primers 45 minuts per als visitants la va tenir Dani Raba, que va estavellar la pilota al travesser després d'un xut potentíssim arribant des de segona línia.

L'Osca va fer fins a sis canvis a la mitja part, però la segona línia va mantenir el ritme dels titulars. Al minut 50, Kike Hermoso va estar a punt de fer el 0 a 1 amb una rematada dins l'àrea petita a la sortida d'un córner i cinc minuts més tard Peñaloza va sorprendre Pol Ballesté amb un xut molt potent des del bec de l'àrea. La primera arribada amb clarividència dels garrotxins la va signar el jove Joel Ferrés. El de la pedrera volcànica va recollir una bona passada dins l'àrea d'Eloi Amagat i amb la punta del peu va estar a punt de batre Valera.

Finalment, i malgrat el domini de l'Osca, l'Olot va poder treure un empat a zero que deixa clar que els de Garrido no han perdut la solidesa defensiva que van mostrar el curs passat i que Pol Ballesté i Marc Vito (va debutar jugant els últims vint minuts) són uns porters de garanties per afrontar la nova temporada lliguera.