El Sarrià engega màquines

Ahir el primer equip de l'Handbol Sarrià va realitzar el primer entrenament d'una temporada que promet ser apassionant. Pot ser millor que la temporada passada, no. Però la paraula il·lusió és la que tenen entre cella i cella la parròquia sarrianenca. Aquest curs, el Sarrià disputarà la Divisió d'Honor Masculina, o el que és el mateix: la Segona Divisió de l'handbol estatal. On es trobaran amb l'altre gironí de la categoria, el Bordils. Per aquest any, el primer equip sarrianenc no presenta gaires més canvis respecte a la plantilla que va acabar campió de la Primera Nacional que va assolir l'ascens en una promoció espectacular i va endur-se la Copa Catalunya a les acaballes.

De fet, només són quatre les cares noves que presenten aquest any: Gerard March, provinent del Sant Cugat; Isaac Aleman, del Montequinto; Pau Palacios, del Calella, i Roc Segarra, del Calella. A part d'ells, l'equip ha fet una aposta ferma, com és habitual, per la gent de casa. Tres són els juvenils que podran gaudir de la Divisió d'Honor Plata: Gashaw Lladó, Iñaki Gutiérrez i Jofre Costa; i dos els jugadors que pugen directament del segon equip: Aleix Biosca i Kevin Mascaró. Tots ells, que s'uniran al gruix de jugadors que ja van vestir-se amb la samarreta sarrianenca la temporada passada, estaran dirigits pel nou entrenador, Salva Puig. A la banqueta l'acompanyaran Pere Medinyà com a entrenador ajudant, Jorge Martínez que serà l'encarregat de posar a punt als porters, Albert Pijoan que farà les tasques de preparador físic, Lluis Trémols que farà de delega,; Jordi Oliveras com a fisioterapeuta, i Emili Marco que serà el metge de la plantilla.

Tots ells encaren una temporada, com hem dit abans, il·lusionadora. On podran disputar una categoria que l'entitat gironina estrena. Però abans, des del club s'ha de fer una preparació prèvia perquè els components de l'equip competeixin de la millor manera contra tots els rivals possibles. De moment, el sènior sarrianenc disputarà un seguit d'amistosos per posar-se a to: el primer partit serà el diumenge 18 d'agost. El feu sarrianenc rebrà ni més ni menys que un dels millors equips de l'handbol nacions: el Granollers. El partit s'enmarca a les semifinals de la Supercopa Catalunya, una competició que els gironins la disputaran després de ser-ne els vencedors el curs passat. Si guanyessin el conjunt d'Asobal jugarien la final contra el Barça o La Roca. A més d'aquest important enfrontament, un dia després visitaran la pista del Sant Quirze del Vallès. Mentre que la primera setmana del mes de setembre gaudiran de dos matxs: el dimecres 4 contra l'Handbol garbí a Sarrià de Ter, i dos dies més tard, el divendres 6, rebran també, un altre equip gironí que va aconseguir un ascens, en aquest cas a Primera Nacional: l'Handbol Banyoles.



Canvis importants

A part dels èxits aconseguits pel sènior masculí la temporada passada, hem de mencionar els assolits per l'equip de Sarrià de categoria infantil. La plantilla sarrianenca va acabar subcampiona a escala nacional, el millor resultat en categoria base de la història del club, després de perdre a la final (33-28) contra el tot poderós Barça. Però la cosa no queda aqui, el sènior femení també va fer un gran any: tot i no aconseguir l'ascens a la màxima categoria catalana, van poder jugar la promoció respectiva. De fet, el club de Sarrià de Ter presenta, per aquesta temporada, la novetat de l'ampliació d'equips femenins. L'increment de jugadores sarrianenques és un fet que omple d'orgull i d'alegria la directiva gironina.