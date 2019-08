El jutge decidirà entre demà i dilluns quan comencen les Lligues de futbol

El Jutjat del Mercantil número dos de Madrid va celebrar ahir la vista de mesures cautelars sol·licitades per LaLiga contra la resolució de la jutgessa única de Competició de la Federació Espanyola de Futbol de no permetre que hi hagi partits de LaLiga Santander (Primera Divisió) ni LaLiga SmartBank (Segona) en divendres i dilluns, i procedirà a dictaminar la seva resolució entre demà i dilluns. Entre els partits que continuen sense data confirmada hi ha els del Girona en la segona jornada (al camp de l'Albacete) i de la tercera (a Montilivi contra el Màlaga) que, en un principi, la Lliga havia previst en divendres i dilluns, respectivament.

El jutge Andrés Sánchez Magre, titular del jutjat, va escoltar ahir els arguments federatius i de la patronal dels clubs a través dels seus respectius advocats, Tomas González Cueto i María José López, en una vista que va durar gairebé quatre hores i a la qual no van acudir ni Luis Rubiales ni Javier Tebas, presidents de la RFEF i LaLiga, respectivament.

No obstant això, després d'aquesta vista, la polèmica entre les dues institucions va continuar en informar des de LaLiga que una de les proves presentades per la defensa al jutge havia estat manipulada. La prova en qüestió és el tall d'una entrevista de Tebes a «El Larguero» de setembre de 2018, on el president de la patronal indicava que si el Conveni de Coordinació no es renovava es jugaria «dissabtes i diumenges». Però fonts de LaLiga varen indicicar a Europa Press que no s'havia posat la conversa completa en la qual Tebas acaba per dir que el Reial Decret de la venda centralitzada de drets els dona la potestat de «posar partits divendres i dilluns».

El jutge ara haurà de decidir en aquests dies si concedeix les mesures cautelars a LaLiga perquè pugui mantenir els seus horaris en aquestes tres primeres jornades, després de la qual cosa l'assumpte quedaria en mans del CSD i dels tribunals del contenciós administratiu, que serien els encarregats de buscar una decisió definitiva sobre qui té la competència.

El primer dels testimonis a aparèixer va ser el màxim responsable de Mediapro, Jaume Roures, cridat a declarar per l'advocada de LaLiga i que va advertir de la importància dels partits en els dies que han originat el conflicte, ja que el futbol «competeix amb altres ofertes oci». «Si juguem el divendres tenim gran repercussió en el món àrab. Hem de posar i defensar el nostre producte en els moments de major visibilitat», va explicar l'empresari.

A preguntes de Maria Jesús López, Roures va demanar tenir «una visió àmplia de l'aficionat al futbol». «Aficionat és el que va al camp i el que s'enganxa a les xarxes socials. Si donem a l'abonat menys possibilitats d'accedir al nostre producte és una cosa que perjudica», va recordar Roures. A més, després de deixar-li clar a González Cueto que no tenia cap animadversió a la RFEF ni interès legítim en aquest judici, sí va afirmar que la Federació «ha emprès un atac» contra la seva empresa: «Ens va arrabassar la Copa del futbol femení i la final de l'LNFS».

L'intercanvi més dur el van protagonitzar l'advocada de LaLiga i el secretari general de la RFEF, Andreu Camps, perquè María Jesús López va demanar al magistrat Andrés Sánchez Magre que es considerés Camps com a part i no com a testimoni a causa del càrrec que exerceix en la Federació, protesta que el jutge va permetre que constés en acta.