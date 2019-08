Enric Mas fitxa per l'equip Movistar fins l'any 2022

El Movistar Team ha anunciat aquest dijous el seu primer gran reforç per a la pròxima campanya, el prometedor Enric Mas, que signa per les properes tres temporades, fins al final de la campanya 2022, procedent del Deceunink-Quick Step.

El corredor balear, de 24 anys, està assenyalat com una de les grans esperances del ciclisme espanyol i en els seus primers passos com a professional ja ha donat mostres de la seva qualitat i potencial. La seva arribada es produeix dos dies després que l'estructura que dirigeix ??Eusebio Unzué confirmés la marxa d'un dels seus caps de files, Mikel Landa, a Bahrain-Merida.

Ara, el d'Artà haurà d'erigir-se com una de les grans bases de l'equip espanyol i confirmar totes les expectatives que recauen sobre ell. as ve de fer un bon paper en el passat Tour de França, on malgrat acabar 22è, es va esforçar per ajudar al francès Julian Alaphilippe en la seva defensa del mallot groc, i acabant a més com a tercer millor jove de la ronda per darrere del guanyador, el colombià Egan Bernal (Ineos), i el francès David Gaudu (FDJ-Groupama).

Ja l'any passat, el mallorquí, que es va formar a les files de la Fundació Contador (fins al 2015) abans de donar el salt al Deceuninck-Quick Step, va deixar mostres de la seva qualitat en acabar segon a la Volta a Espanya, a 1: 46 del britànic Simon Yates (Mitchelton-Scott) i amb triomf de nivell a La Gallina. A principis de 2018 també va ser capaç de guanyar en una altra pujada clàssica com la d'Arrate de la Volta al País Basc.