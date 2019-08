Deu anys sense Dani Jarque, etern capità de l'Espanyol

Aquest 8 d'agost del 2019 es compleixen deu anys del prematur adeu de Dani Jarque, etern capità de l'Espanyol, que va morir d'un atac de cor a la localitat italiana de Coverciano durant la concentració de pretemporada amb el seu equip.

La notícia va deixar gelat el món del futbol. Jarque va morir als 26 anys mentre parlava per telèfon amb la seva nòvia a l'hotel de concentració. Una notícia fatal. Demolidora per a l'espanyolisme. Una cosa que mai hauria d'haver succeït ni ser explicada.

Des de la seva mort, la seva figura i el seu dorsal, el 21, s'han convertit en símbols i llegendes per a l'Espanyol. L'entitat només permet que el seu dorsal sigui exhibit per un del planter: actualment el porta a l'esquena Marc Roca.

Els homenatges es van succeir des del seu adeu. A més dels respectes presentats per infinitat de clubs, cada any milers de persones acudeixen a la porta 21, rebatejada el 2012 com l'accés Dani Jarque. La Ciutat Esportiva també porta el seu nom.

Hi ha dos gestos gravats a la retina del planeta futbol. El llavors jugador barcelonista Andrés Iniesta, gran amic seu, va celebrar el gol que donava el Mundial a Espanya del 2010 a Sud-àfrica, traient-se la samarreta i mostrant aquest text: "Dani Jarque, sempre amb nosaltres".

Però sens dubte, cosa que manté més viva la flama de la seva memòria és l'ovació que li dedica l'afició periquita cada minut 21. Tant al RCDE Stadium com en camps rivals. Fins i tot són molts els seguidors d'altres conjunts els que se sumen a l'aplaudiment.

El central era pròxim, amable i molt compromès amb els colors blanc-i-blaus. Era el primer curs del planter com a capità i va lluir amb orgull el braçalet en la inauguració del RCDE Stadium contra el Liverpool, el 2 d'agost. Sis dies abans del seu adeu.

Parlar de les xifres de Dani Jarque, 210 partits oficials i impecables amb l'Espanyol, amb la Copa del 2006 i l'Eurocopa sub-19 del 2002 en el seu palmarès, no fa justícia al que representa la seva figura des de fa deu anys. El capità és etern i l'espanyolisme no l'oblida.