De la Bisbal a viure del bàsquet

Ara fa una mica menys d'un any, Terry Hopewell va arribar la Bisbal buscant pujar en el que podria ser el seu darrer tren cap al bàsquet professional. El pivot no havia jugat en la temporada anterior, després d'acabar la seva experiència a l'Uruguai amb l'Atlético Cordón, i estava a la seva Ohio natal treballant en una feina que no tenia res a veure amb el bàsquet i tement que els seus millors moments a les pistes acabarien sent els que va viure en la seva etapa universitària a Concord. I llavors va arribar Joan Ferrer. El tècnic del Sol Gironès Bisbal Bàsquet buscava un pivot per reforçar el seu equip a Copa Catalunya i, després de veure un grapat de vídeos de diferents representants amb l'ajuda de Trifón Poch, es va decidir a trucar a Hopewell. La proposta era venir a la Bisbal per jugar a Copa Catalunya, amb les despeses d'allotjament i per viure pagades però sense res que es pogués considerar un sou, amb l'esperança que el seu joc li acabés brint la porta a viure del bàsquet. «I ho hem acabat aconseguint, perquè com a jugador s'ho mereix i com a persona encara més», explicava ahir un satisfet Joan Ferrer que ja està mirant el calendari per veure quan es podrà escapar a Laval, una ciutat de 50.000 habitants de la zona del Loira, gairebé entrant a la Bretanya, on Terry Hopewell està començant aquests dies la seva nova aventura en el bàsquet. Aquest cop, professional.

Terry Hopewell ja és a França fent la pretemporada amb el US Laval de l'NM2 francesa, un equivalent a la Lliga EBA d'aquí però dividida en només quatre grups i «bastant ben pagada», que segons ha viscut de prop Joan Ferrer, és l'equip que ha apostat més per fitxar-lo: «El seu entrenador m'ha trucat tres o quatre cops per preguntar-me sobre en Terry i ha estat l'equip que més ha insistit perquè ell tenia propostes de Brasil i d'Islàndia a més d'un interès del Prat, per jugar a LEB Plata, que no va acabar de sortir». La temporada passada, el US Laval Basket va competir en el grup C de l'NM2 i va acabar tercer amb un balanç de 19 victòries i 7 derrotes. De cara a la nova temporada, el tècnic que ha insistit a fitxar Terry Hopewell, Sebástien Cartier, comptarà amb un equip format exclusivament per jugadors francesos excepte els dos interiors: l'expivot del Bisbal Bàsquet i l'iranià Navid Niktash. Els dos són fitxatges d'aquest estiu, igual que el base El Yazid Guirrou, que jugava a l'Anger d'una categoria més (NM1).



«Vam tenir sort amb en Terry»

El seu fitxatge pel US Laval, on podrà viure del bàsquet, no s'explica sense el pas de Terry Hopewell per la Bisbal. Amb Joan Ferrer i Joan Bassa, president del club, sempre al seu costat, la temporada passada Hopewell va trigar ben poc a fer-se estimar dins i fora de la pista de la localitat empordanesa. A la pista, els seus 2.05 d'alçada i la seva fortalesa prop de cistella aviat van ser determinants a Copa Catalunya i, fora de la pista, es van fer populars pels carrers de la Bisbal. «Amb la seva arribada hem tingut una sort impressionant perquè vam fer el que no havíem fet mai, fitxar un nord-americà, i hem tingut la sort que ha estat en Terry pel que ens dona esportivament ajudant-nos a guanyar partits sense aixecar la veu i fent millors els seus companys però, sobretot, per la seva manera de ser», explicava a mitja temporada Bassa detallant com Terry Hopewell s'havia fet molt popular entre els jugadors més joves de les categories de base del club: «Genera molt rebombori, els nens volen fer 1x1 amb ell, li demanen que faci esmaixades...».

Per a Bassa i per a Ferrer, que encara hi parla «cada dos o tres dies», Terry Hopewell es va acabar convertint ràpidament en un amic. I, quan va acabar la temporada a Copa Catalunya, van ser els primers a ajudar-lo perquè trobés equip. Els sondejos del Prat, amb l'atractiu de fer el salt a LEB Plata i a pocs quilòmetres de la Bisbal, no es van acabar confirmant però amb l'ajuda «d'un representant d'aquí que es mou molt en lligues europees» a Terry Hopewell li varen acabar entrant diferents propostes fins que ell va donar el sí al US Laval i a la insistència del seu tècnic Sebástien Cartier.



Difícil repetir experiència

La Federació Catalana ha canviat la normativa i, de cara a la nova temporada, els clubs no podran inscriure jugadors extracomunitaris que no tinguin permís de treball. Per tant, repetir el que ha fet la Bisbal amb Terry Hopewell serà molt més complicat. En el club empordanès els agradaria poder tornar a comptar amb un reforç interior, però, amb el tema del permís de treball dels nord-americans, la solució passaria per portar un jugador europeu. I això no és senzill. «Hi ha bastants nord-americans disposats a venir a jugar amb les condicions que tenia en Terry, però, en canvi, els europeus solen demanar més», explica Joan Ferrer que, però, continua davant de l'ordinador buscant alternatives per completar «el bon equip que ens ha quedat» després dels canvis de l'estiu. A banda del cas de de Terry Hopewell ha marxat Arnau Frau i han arribat Guillem Planas (Salt), Pau Esponellà (l'Escala), Miquel Casadevall (Quart), Marc Sansabrià (Vedruna) i Edu Ramos (Sant Narcís).