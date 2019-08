Valery Fernández, sis mesos de baixa

El jugador del Girona FC Valery Fernández estarà mig any de baixa a causa de la lesió que es va fer en el partit amistós contra el Derby County. L'escalenc haurà de passar pel quiròfan. El lateral té una «lesió del lligament encreuat anterior amb una lesió meniscal», segons el comunicat del Girona. Fernández en el seu Instagram diu que «la vida em posa a prova una altra vegada. Tot i la mala notícia, soc un afortunat per tenir un club amb una estructura excel·lent on podré recuperar-me bé. Agrair els missatges de suport que heu tingut».