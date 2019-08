El Peralada cau eliminat de la Copa Catalunya

El Peralada d'Albert Carbó cau eliminat de la primera fase de la Copa Catalunya contra el Sant Andreu. El duel entre aquests dos equips que aquesta temporada s'enfrontaran al grup cinc de la Tercera Divisió va acabar amb un empat a 0 i es va haver de decidir el guanyador en els penals (8-7).

El conjunt altempordanès va fer un bon paper i va disposar de diverses ocasions per desfer l'equilibri, amb uns actius Carles Puig, Pep Piany, Ferrón i Èric Pimentel. El porter local, Segovia, que seria l'heroi marcant el gol decisiu a la tanda després d'aturar un xut, ho va evitar. Aroca, que va tenir opcions de fer el mateix, va errar el seu llançament.



Víctor Bartomeu, nou fitxatge

El Peralada continua incorporant jugadors. L'últim ha estat el del davanter Víctor Bartomeu, provinent de l'Ascó, on ha jugat les darreres quatre temporades a Tercera Divisió marcant 32 gols en 77 partits. Anteriorment havia jugat amb el Nàstic de Tarragona i al seu filial. Bartomeu va debutar amb la nova samarreta en l'amistós de dimarts passat contra l'Al-Arabi de Qatar, on l'equip peraladenc va perdre per 0 a 3. El pròxim partit de preparació serà aquest dissabte a les 20 h del vespre a l'Escala, un equip que és dirigit per Sepu i que el curs vinent jugarà a la Primera Catalana. L'escalenc Botxi s'enfrontarà al seu exequip.