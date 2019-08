El primer mes del casal esportiu de Figueres, superat

Fins a 151 nens i nenes, d'entre 6 i 14 anys, han gaudit de valent del casal esportiu de Figueres que s'ha fet durant aquest passat juliol. Per l'agost, les inscripcions baixen perquè molts pares i mares tenen dies de vacances i poden estar més amb els seus fills.

En el casal, els joves han practicat molts esports diferents com ara el futbol, bàsquet, tennis, petanca, tennis taula i tir amb arc. També han fet sortides a l'exterior. Per exemple han anat a la platja de Portbou, a la piscina de Fortià per fer diferents exercicis aquàtics i a l'Aquabrava, una sortida molt refrescant per combatre les altes temperatures. A més, també han fet una acampada al castell de Sant Ferran. Els inscrits van participar en l'acampada jove que promou el consell comarcal als Aiguamolls de l'Empordà per conscienciar els joves dels problemes ambientals i una de les activitats era recollir brossa de la platja.



Ball, festa de l'escuma i berenar

L'acte de cloenda de juliol va ser el passat dimecres i cada grup va preparar un ball i el va representar davant dels pares. La festa va continuar a l'exterior amb una festa de l'escuma, música i un petit berenar.