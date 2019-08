El FC l'Escala rep el Barça B dimecres i dissabte s'enfronta al Peralada

El FC l'Escala té dos compromisos més aquesta setmana a casa seva. Demà dimecres, 7 d'agost, juga contra el Barça B, de Xavier García Pimienta, a partir de 2/4 de 8 de la tarda. És un dels partits més esperats de la pretemporada. I també dissabte, l'equip escalenc torna a jugar al Nou Miramar, aquesta vegada contra el Peralada d'Albert Carbó a les 20 h del vespre.

El primer amistós va ser dimecres passat contra el Figueres de Xavi Agustí i el duel va acabar amb un 0 a 1. Va valer el gol de Sergio Álvarez a l'inici de la segona part. Va ser un enfrontament en què els dos equips van tenir diverses arribades. Per part local van destacar Ivan Toribio i Ayoub Haiba i van debutar els escalencs Pau Ribas i Botxi. «Estic content amb el treball dels jugadors», explicava el tècnic escalenc Sepu. Afegia també que «hi ha moltes cares noves. La part de dalt està coberta però no descartem algun fitxatge més».

Aquest dissabte, els anxovers van jugar un nou test contra l'Esplais, que encara no sap si jugarà a Tercera o Quarta Catalana la pròxima temporada, i van guanyar per un contundent 0 a 14. Jam Baldeh, Ignasi Massó i Moha Chami van fer un hat-trick. Per la seva banda, Ayoub Haiba va fer un doblet i Uri Sala, Òscar Pedroza i Lluís Baldeh van fer un gol cadascú. La bona notícia va ser sens dubte la reaparició d'Òscar Domínguez, que va tornar a trepitjar la gespa mig any després. El jugador escalenc va viure l'ascens a Primera Catalana des de la graderia.

Els altres testos de l'Escala, previs a l'inici de la temporada, seran contra l'Armentera, Palafrugell i Porqueres.