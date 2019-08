Desapareix el club de natació de l'Escala El Cargol

El club de natació de l'Escala, El Cargol, ha plegat. Els responsables fa anys que demanaven al consistori un entrenador per als nens i nenes, dos carrils dos cops per setmana i un petit pressupost per gestionar el club. Segons explica l'entitat, no ha aconseguit cap de les tres coses.

No es tracta d'una qüestió de fa quatre dies. Des del club es lamenta la manca de voluntats i de mitjans que l'Ajuntament hi ha posat. «Consistori i piscina van decidir que podien cedir els carrils a 2/4 de 9 del vespre. Estic segur que tothom comprendrà que això és inviable. Un nen que surt a l'escola a 2/4 de 5 de la tarda en ple hivern no pot anar entrenar a aquesta hora», explica Agustí Pou, un dels que han estat al capdavant del club escalenc.

Nedadors com Yeray Hernández han marxat a competir a Figueres així com altres nedadors de la zona. Des de l'Ajuntament anxover, el regidor Josep Bofill encara és optimista perquè es pugui reconduir la situació abans de setembre.