El Club Tennis Figueres estrenarà la cinquena pista de pàdel en breu

El Club Tennis Figueres ha fet una aposta important pel pàdel en els darrers mesos i ha aconseguit fins a 109 nous socis i és per aquest motiu que ha creat una nova pista de pàdel, la cinquena, que es posarà en funcionament en els pròxims dies. L'entitat esportiva va ser pionera amb la creació de dues pistes de mur i construint-ne, més tard, dues més, en aquest cas de vidre. El club compta a més amb una aplicació on els socis poden reservar les pistes i a més tenen un grup de WhatsApp comú on ells mateixos es programen els partits.

Les instal·lacions estan molt ben equipades perquè el complex compta també amb sis pistes de tennis de terra batuda i una de quick, una piscina gran i infantil, gimnàs, vestidors i servei de bar i restaurant. El nou servei que entra en funcionament al setembre serà el de fisioteràpia, tant pels socis com pels no socis.