El FC Barcelona B inicia l'estada de pretemporada a TorreMirona per vuitena vegada

L'hotel TorreMirona Relais Hotel Golf & Spa de Navata acull d'avui dilluns 5 al 14 d'agost les sessions preparatòries del FC Barcelona B. El filial blaugrana és un dels equips més fidels a fer l'estada de pretemporada a Navata -s'hi va iniciar al 2011- i hi prendrà part per vuitena vegada en els darrers nou estius. El 2016, l'únic dels darrers anys en què el Barça B no hi ha anat, TorreMirona també va comptar amb una estada blaugrana, el juvenil A.

El FC Barcelona B competirà aquesta temporada a Segona Divisió B sota les ordres de Francesc Xavier García Pimienta i durant l'estada a TorreMirona entrenarà al camp de gespa natural del resort i participarà en partits amistosos amb clubs de la demarcació, a l'Escala i a Banyoles. El conjunt blaugrana es prepararà a Navata poques setmanes després que ho fessin el RCD Espanyol de Barcelona, equip de Primera Divisió que hi ha tornat deu anys després i que ha preparat l'accés a l'Europa League, i el Toulouse FC, conjunt de la Ligue 1, la màxima categoria francesa, que hi ha pres part per tercera vegada.

Yassine Bouallala, gerent del TorreMirona Relais Hotel Golf & Spa, explica que el retorn, un any més, d'equips com el FC Barcelona B «és una mostra de suport a l'estratègia de treball que tenim amb els clubs esportius i a la feina ben feta. Que un equip exigent com el Barça B, a qui considerem un referent, repeteixi anualment significa que les coses s'estan fent bé. És un honor i continuarem treballant perquè se sentin com a casa; el nostre gran objectiu és la fidelització, la reducció de l'estacionalitat i l'experiència de l'usuari».

Que en un mes TorreMirona tingui la visita del RCD Espanyol, Toulouse FC i FC Barcelona B és, per a Bouallala, un «prestigi, els equips saben que a TorreMirona comptaran amb un espai aïllat, amb privacitat, tranquil·litat i un entorn immillorable. Disposem de quasi tot el material que necessiten per entrenar, els equips gairebé només han de portar les pilotes».

Sessions preparatòries a l'estiu i a l'hivern

L'hotel, equipat amb instal·lacions esportives d'alt nivell, està especialitzat en allotjar equips professionals de futbol per fer estades d'entrenaments intensius. TorreMirona no només acull sessions preparatòries a l'estiu, ja que a l'hivern passat també s'hi van allotjar l'Amiens Sporting Club, equip de la Ligue 1; el De Graafschap, de l'Eredivisie, la màxima categoria d'Holanda; el Chongqing Dangdai Lifan, equip xinès que entrena Jordi Cruyff; el FC Oetwil, de Suïssa, i la selecció absoluta de Veneçuela. «Ens permet diversificar la demanda i reduir l'estacionalitat, podent obrir tot l'any», afegeix Bouallala.

Històricament TorreMirona ha acollit clubs com el FC Barcelona, el Villarreal FC, el Girona FC, l'Olympique de Marseille, el Girondins de Bordeaux, el Qatar SC, l'Halmstads BK, el FC BATE Borísov, el Gimnàstic de Tarragona, l'ADO Den Haag, el SC Young Fellows Juventus suís, l'AJ Auxerre, el FC Twente femení i una selecció del Golf Pèrsic. A més de clubs de futbol, en l'àmbit esportiu TorreMirona també ha acollit estades d'equips ciclistes i de rugbi.

Durant l'estada, els equips disposen d'un camp de futbol de mides oficials i de gespa natural, un menjador privat amb menús adaptats per cada equip, una sala de massatges, diverses sales de reunions, una piscina a l'aire lliure, un centre esportiu amb sala fitness, pàdel, pistes de tenis i piscina coberta, i l'Spa Dubhé amb jacuzzi, sauna, bany de gel i dutxes bitèrmiques.

Sobre TorreMirona Relais Hotel Golf & Spa Resort

TorreMirona Relais Hotel Golf & Spa Resort, ubicat a Navata (Alt Empordà, Girona) i inaugurat el juny de 1998, promociona el territori en l'àmbit turístic, cultural i esportiu. Des de finals de 2014 els seus gerents són Yassine Bouallala i Jordi Comas. L'hotel de 4 estrelles compta amb una plantilla de 45 professionals i disposa de 49 habitacions i 25 apartaments. Té una extensió de 3.200m2 i ofereix diversos equipaments com el restaurant El Racó del Canigó, el Lobby Bar, la terrassa Mirador, un camp de futbol de gespa natural i l'Spa Dubhé. A l'hotel també s'hi celebren esdeveniments especials, casaments i actes d'empreses i el seu entorn compta amb un camp de golf de 18 forats i un centre esportiu.