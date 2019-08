Èxit de participació a la cinquena Aquatló solidària per parelles de Llançà

El passat dissabte 3 d'agost va tenir lloc a Llançà la cinquena edició de l'Aquatló Solidària per parelles. L'activitat consistia en fer 1 km de natació en aigües obertes, tot aprofitant la Via Brava instal·lada a aquesta platja, per després fer seguidament 5km de cursa a peu per la zona de Cap de Ras i retornar de a la Platja de Grifeu, el punt de sortida i arribada.

La novetat d'enguany és que a més de fer-ho en modalitat equip, és a dir, tot el recorregut amb una parella, es va poder fer el mateix per relleu segons la modalitat esportiva (un membre nedava i l'altre corria). Val a dir que aquesta novetat va agradar molt a tots els participants i es consolida per la propera edició que serà ja a l'agost del 2020.

L'Aquatló és una activitat organitzada per Club Esportiu Tintoreres Llançà amb el suport de l'Ajuntament de Llançà la qual té una finalitat solidària per ajudar el Centre de Lleure El Dofí.