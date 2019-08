Stéphanie Frappart arbitrarà la Supercopa d'Europa

Stéphanie Frappart marcarà el 14 d'agost vinent una fita històrica en el futbol al convertir-se en la primera dona que dirigeix ??una final masculina de competició europea, la Supercopa entre el Liverpool i el Chelsea al Besiktas Park d'Istanbul.

Nascuda a Valle del Ois, a França, va ser l'encarregada d'arbitrar la recent final de la Copa Mundial Femenina de la FIFA entre els Estats Units i Holanda a la ciutat de Lió. També va dirigir la semifinal del Campionat d'Europa Femení de la UEFA de 2017 entre Holanda i Anglaterra.

Frappart dirigirà un equip integrat majoritàriament per dones. Estarà assistida per Manuela Nicolosi, de França, i Michelle O'Neal, de la República d'Irlanda, que seran les àrbitres assistents. La parella, al costat de Frappart, també va estar present a la final del Mundial del 7 de juliol. L'únic home de l'equip arbitral serà el turc Cüneyt Cak?r, quart àrbitre del partit entre el campió de la Champions League (Liverpool) i el de la Lliga Europa (Chelsea).

Frappart, de 35 anys, no és, però, la primera àrbitra assignada a un partit masculí de la UEFA. Aquest honor va ser per Nicole Petignat quan va dirigir partits de la fase de classificació de la Copa de la UEFA entre 2004 i 2009, recorda la UEFA.

La mateixa àrbitra ja va fer història també al seu país en esdevenir la primera que dirigia un partit de la lliga francesa quan va estar present en el duel Amiens-Estrasburg l'abril passat.

Al juny es va anunciar que Frappart seria ascendida a la nòmina d'àrbitres de la Ligue 1 de manera permanent per a la temporada 2019/20.

"He dit en moltes ocasions que el potencial del futbol femení no té límits i estic encantada que Stéphanie Frappart hagi estat nomenada per oficiar la Supercopa de la UEFA d'aquest any al costat de les àrbitres assistents Manuela Nicolosi i Michelle O'Neal", va declarar el president de la UEFA, l'eslovè Aleksander Ceferin.

"Com a organització, donem la màxima importància al desenvolupament del futbol femení en tots els àmbits. Espero que l'habilitat i la devoció que Stéphanie ha demostrat al llarg de la seva carrera per assolir aquest nivell serveixi per inspiració a milions de nenes i dones de tota Europa i els demostri que no hauria d'haver barreres per assolir el somni que cada un té ", ha prosseguit.

El cap d'arbitratge de la UEFA, Roberto Rosetti, va elogiar la capacitat de Frappart com àrbitra i va dir que "es mereix plenament" l'oportunitat de supervisar un partit de tan alt nivell.

"Stéphanie ha demostrat al llarg dels anys que és una de les millors àrbitres, no només d'Europa, sinó de tot el món", va assegurar Rosetti.