Els penals donen la classificació al Llagostera (1-1)

«El més important és anar sumant minuts i que l'equip s'adapti als partits setmana rere setmana. És millor guanyar, és clar, aquesta és una competició bonica i volem arribar el més lluny possible. Ara és aviat per treure conclusions i encara tenim errors, però per això hi ha la pretemporada», va dir Marcos Pérez, un dels noms propis de l'ascens del Llagostera a la Segona Divisió B, que va ser el protagonista principal de la classificació dels gironins per als vuitens de final de la Copa Catalunya, en l'estrena aquest estiu del conjunt dirigit per Oriol Alsina. També va ser el debut dels nous fitxatges, que van deixar una bona impressió. L'Europa i el Llagostera van acabar els noranta minuts amb empat a 1 al marcador, i a la tanda de penals Marcos va brillar més que cap altre futbolista, aturant dos llançaments que van resultar definitius (2-4). Èric Jiménez, que a la primera part va gaudir de dues ocasions, va avançar el Llagostera a l'inici de la segona part, gràcies a un xut creuat amb la cama esquerra. Quan faltaven cinc minuts per al final del duel, però, l'Europa va enviar el partit als penals, amb un cop de cap de Josa en una jugada d'estratègia. Des dels 11 metres, però, ningú va fer-ho millor que Marcos. «La primera presa de contacte ha sigut molt bona. Hem volgut dominar el joc i les cares noves s'ho deixen tot. Estic molt content», va dir Èric Jiménez, l'autor del primer gol del Llagostera 2019-20. Oriol Alsina també mostrava la seva satisfacció: «Volíem fer jugar el màxim de futbolistes possibles, en aquests partits hi ha el condicionant dels canvis i potser no es pot fer la preparació que un voldria. La valoració és que hem crescut una mica, els jugadors es comencen a conèixer i hem tingut un desgast físic important que ens ajudarà a arribar en les millors condicions a la primera jornada de Lliga».

Qui també va arribar a la tanda de penals, en aquest cas sense encert, va ser el Peralada, que va ser eliminat pel Sant Andreu (0-0, 8-7). El conjunt alt-empordanès va deixar una bona imatge i va disposar de bones ocasions per desfer l'equilibri, amb uns actius Carles Puig, Pep Piany, Ferrón i Èric Pimentel. El porter local, Segovia, que seria l'heroi marcant el gol decisiu a la tanda després d'aturar un xut, ho va evitar. Aroca, que va tenir opcions de fer el mateix, va errar el seu llançament.

Per la seva part, l'Olot va caure derrotat en mans de l'Horta (3-1). Ballesté, que ja havia intervingut amb encert, no va poder fer res per evitar anar 2-0 al descans, perquè en tan sols vuit minuts l'Horta va deixar el duel vist per a sentència, amb els gols de Brian, a la sortida d'un córner, i de Mateo. Després del pas pels vestidors, Ballesté va desviar un u contra u davant de Marc Rio. Aquests van ser els únics moments en què l'Olot es va mantenir amb una mínima vida, perduda del tot entre les oportunitats fallades per Natalio i Héctor Simón i el tercer gol, obra de Manrique. Dins del codi implantat per Raúl Garrido, però, no està escrit que s'hagi de llançar cap minut a les escombraries i l'Olot va continuar insistint, tot i saber-se eliminat. Fruit d'això, va arribar el gol de l'honor de Blázquez, després d'un llançament de falta. «No hem fet un bon partit, no estic gaire content perquè podem fer les coses molt millor. Ens ha faltat atenció i concentració, perdre d'aquesta manera fa mal», va dir Garrido, bastant molest.