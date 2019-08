Marc Márquez iguala Doohan sota la pluja amb una exhibició a Brno

Marc Márquez (Repsol Honda) va aconseguir sota la pluja una impressionant pole, la cinquena de la temporada, per a la carrera de MotoGP del Gran Premi de la República Txeca, la desena prova del Mundial de motociclisme, amb la qual iguala l'australià Mick Doohan com a pilot amb més poles de la història en la categoria reina. En una exhibició d'atreviment i pilotatge, el pilot català va arriscar mentre la pluja feia acte de presència i, enfundat amb pneumàtics slicks, va quedar-se la primera posició amb dos segons i mig d'avantatge sobre el segon, l'australià Jack Miller (Ducati). D'aquesta manera, Márquez iguala les 58 poles de Mick Doohan en la categoria reina. El francès Johann Zarco (KTM) va tancar la primera línia arribant des de la Q1. Just per darrere d'Andrea Dovizioso (Ducati), quart, van acabar Pol Espargaró i Àlex Rins (Suzuki), cinquè i sisè, respectivament, i el pilot de Roses, Maverick Viñales (Yamaha), va ser novè. Entre els espanyols que no van avançar a la Q2, Aleix Espargaró (Aprilia) sortirà divuitè, Joan Mir (Suzuki) ho farà dinovè i Tito Rabat (Ducati), vint-i-dosè.

A Moto2, Àlex Márquez (Estrella Galícia 0,0 Marc VDS) va obtenir el millor temps per davant de Sam Lowes (Kalex) i Lorenzo Baldassarri (Kalex), mentre que l'italià Tony Arbolino (Honda) va liderar la categoria de Moto3, on els espanyols Raúl Fernández (KTM) i Arón Canet (KTM), segon del campionat, sortiran cinquè i sisè, respectivament.