El Llagostera 2019-20 s'estrena aquest vespre al camp de l'Europa

Avui l'Olot i el Llagostera comencen competició oficial. Exactament la Copa Catalunya. Els olotins viatgen fins el Municipal Feliu i Codina per enfrontar-se a l'Horta (20.00), equip revelació del grup català de la Tercera el curs passat i finalista de l'anterior edició d'aquesta competició. «És bonic tenir un partit oficial a la pretemporada per poder provar com estem en aquestes poques setmanes que fa que ens entrenem», valora l'entrenador dels garrotxins, Raúl Garrido, que té clar la dificultat del rival malgrat que aquest competeixi una categoria per sota. «És un rival que ve de fer una gran temporada i juga un futbol molt atractiu. Hi hagut molts canvis en la plantilla i a veure com els hi afecta. Juguen a casa i tenen ganes d'arribar a la final com l'any passat; per tant, serà un partit molt complicat». Pel partit d'aquesta tarda, Garrido no podrà comptar amb Pedro, Lluís Aspar i el juvenil Joel Ferrés; i podria debutar la recent incorporació olotina, el davanter figuerenc Kilian Grant.

D'altra banda, el Llagostera s'estrena, també, a fora. Ho farà a l'estadi de l'Europa, el Nou Sardenya (19.00). El barcelonins jugaran una temporada més a la Tercera Divisió, on la temporada passada van aconseguir acabar en un meritòria sisena posició amb 63 punts. «És un molt bon equip. Encarem el partit amb ganes de guanyar-lo. És un conjunt que va fer un bon any la temporada passada», afirma l'entrenador llagosterenc, Oriol Alsina. El partit d'avui serà el primer matx de preparació dels blaugrana a la present pretemporada. «Hem volgut prioritzar durant aquestes setmanes la preparació física a jugar partits i competir». L'entrenador gironí podrà comptar amb tota la plantilla a la seva disposició, en excepció de Pitu Comadevall. El saltenc es va trencar el lligament creuat anterior de la cama esquerra en el partit d'anada dels play-off d'ascens a Segona B contra el Portugalete el passat mes de maig. Per tant, Alsina podria al·linear tot el reguitzell de noves incorporacions per primer cop: David Garcia, Kuku, Nahuel Arroyo, Lledó, Anselm Pasquina, Santaló i la darrera, Diego González. Tot i la nombrosa llista de fitxatges que s'ha realitzat des de la secretaria tècnica llagosterenca, Alsina ha deixat clar que «encara esperem que arribi algun jugador més».