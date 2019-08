El Barça fitxa Júnior

El defensa Júnior Firpo és nou jugador del Barcelona, després que el club blaugrana anunciés aquest diumenge un acord amb el Reial Betis pel traspàs del jugador per 18 milions d'euros fixos més 12 milions en variables.





Júnior, que arriba per reforçar el lateral esquerre, signarà contracte per les pròximes 5 temporades i tindrà una clàusula de 200 milions d'euros.El lateral hispanodominicà serà presentat, juntament amb la resta de reforços per al nou curs - el porter Norberto Murara 'Neto', el defensa Moussa Wagué, el migcampista Frenkie de Jong i el davanter Antoine Griezmann - en el Trofeu Joan Gamper, que el Barcelona disputarà aquesta tarda, al Camp Nou, contra l'Arsenal londinenc.Demà ja formarà part de l'expedició blaugrana que viatjarà als Estats Units per realitzar la segona gira de pretemporada.